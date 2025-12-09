Rimini nelle fotografie di Paolo Simonazzi | un nuovo viaggio lungo la strada di Tondelli

Da Reggio Emilia alla Riviera, sulle orme di Pier Vittorio Tondelli. Segue le orme del viaggio condotto quarant’anni fa dallo scrittore di Correggio attraverso le pagine del romanzo “Rimini” il nuovo omonimo progetto fotografico di Paolo Simonazzi, in mostra all’Augeo Art Space dal 13 dicembre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

