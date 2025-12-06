Sostenibilità sviluppo e rigenerazione urbana | Arkipiú conquista il premio ' Le Fonti Awards'

Si è tenuto presso Palazzo della Borsa a Milano "Le Fonti Awards", il prestigioso evento dedicato alle eccellenze del mondo delle imprese e delle professioni. Durante il Gran galà 2025 premiata tra le eccellenza italiane e internazionali, Arkipiú, società di Carinaro attiva da oltre 30 anni nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it

