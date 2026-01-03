Rigenerazione urbana la sindaca Celentano | Nuove possibilità di sviluppo

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, commenta con soddisfazione l’emendamento alla manovra di Bilancio dedicato alla rigenerazione urbana. Secondo la sindaca, questa misura apre nuove opportunità di sviluppo per la regione, rappresentando un risultato politico di rilievo. La rigenerazione urbana si configura come un elemento chiave per il miglioramento delle città e il rilancio economico locale.

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, commenta con soddisfazione l'emendamento alla manovra di Bilancio relativo alla rigenerazione urbana che, dichiara, "apre nuovi scenari nella nostra regione" e "rappresenta un risultato politico importantissimo, tutto orientato alle possibilità di sviluppo.

