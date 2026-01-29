Rigassificatore a Piombino Snam | Richiesta proroga minima di due anni e mezzo

La società Snam chiede ufficialmente una proroga di almeno due anni e mezzo per l’uso del rigassificatore a Piombino. L’impianto, che prima era il Golar Tundra e ora si chiama Italis Lng, resta fermo nel porto in attesa di decisioni definitive. La richiesta arriva dopo mesi di incertezza, con le autorità che ancora devono decidere sul futuro dell’impianto. La situazione rimane tesa tra chi sostiene l’utilità dell’infrastruttura e chi invece chiede una chiusura definitiva.

PIOMBINO – Almeno altri due anni e mezzo di proroga in porto a Piombino per il rigassificatore ex Golar Tundra ora Italis Lng. Rigassificatore autorizzato per tre anni a partire dall’ entrata in esercizio del 4 luglio 2023. E’ la richiesta di Snam, ad Agostino Scornajenchi: “L’attuale richiesta di proroga prevede una proroga minima di due anni e mezzo, che è il tempo minimo necessario per l’eventuale spostamento di una nave in una diversa location”. Aggiungendo, a margine dell’Annual meeting di Baker Hughes a Firenze, di “non voler entrare in discussioni che riguardano il dibattito politico perché non è la nostra competenza “.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

