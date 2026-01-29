Rigassificatore di Piombino | Snam chiede proroga minima di due anni e mezzo

Snam ha chiesto una proroga di almeno due anni e mezzo per il rigassificatore di Piombino. L’azienda spiega che questo periodo è il minimo necessario nel caso in cui decidessero di spostare la nave in un’altra zona del porto. La richiesta arriva mentre si parla molto di come gestire questa infrastruttura e delle sue ripercussioni sulla zona.

A Piombino, la richiesta di proroga di Snam per il rigassificatore Italis Lng ha suscitato dibattito.

Il rigassificatore di Piombino, rappresentato dalla nave Golar Tundra, è al centro di un dibattito sulla proroga richiesta da Snam.

