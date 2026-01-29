Il rigassificatore a Piombino per altri 2 anni e mezzo L' annuncio di Snam e gli scenari | Tempi minimi necessari

Snam ha annunciato che il rigassificatore di Piombino resterà attivo almeno fino a metà 2028. La società ha detto che sono necessari almeno altri due anni e mezzo per mantenere l’impianto in funzione, senza indicare se ci siano alternative o piani futuri. La decisione riguarda i tempi minimi di operatività, che sembrano già definiti. La notizia mette fine alle voci di una possibile chiusura a breve termine e conferma che l’impianto continuerà a lavorare nel porto di Piombino per un periodo ancora lungo.

Piombino (Livorno), 29 gennaio 2026 – Il rigassificatore starà all’interno del porto di Piombino “per almeno altri due anni e mezzo”. A mettere (forse) una chiosa sulle polemiche legate alla nave Italis Lng è Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di Snam. L’annuncio è legato alla richiesta di proroga che nelle scorse settimane aveva fatto saltare sulla sedia anche il presidente della Regione Toscana – e commissario per Piombino – Eugenio Giani, che aveva manifestato senza troppi giri di parole la sua contrarietà alla permanenza del rigassificatore all’interno dello scalo toscano. “Il governo mi revochi da commissario”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Snam ha chiesto una proroga di almeno due anni e mezzo per il rigassificatore di Piombino.

Il rigassificatore di Piombino, rappresentato dalla nave Golar Tundra, è al centro di un dibattito sulla proroga richiesta da Snam.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

