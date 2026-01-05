Rifiuti speciali smaltiti anche a Licata venti misure cautelari nell’inchiesta della Dda
L'inchiesta della Dda di Caltanissetta riguarda il traffico illecito di rifiuti, con coinvolgimento anche di Licata. Secondo le indagini, un’azienda di Niscemi avrebbe smaltito illegalmente materiali di scarto nel territorio, portando all’emissione di venti misure cautelari. La vicenda evidenzia le criticità legate alla gestione dei rifiuti speciali e all’attenzione delle autorità sul rispetto delle normative ambientali.
L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta sul traffico illecito di rifiuti coinvolge anche il territorio di Licata, dove sarebbero stati smaltiti parte dei materiali raccolti in modo abusivo da un’azienda di Niscemi. Il provvedimento ha portato a venti misure cautelari e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Traffico illecito di rifiuti, coinvolte ditte di Licata.
Traffico illecito di rifiuti, indagine della Dda: accertamenti anche su Licata - Un’articolata indagine avviata nel 2022 su un presunto traffico illecito di rifiuti ha portato, nelle ultime ore, all’esecuzione di misure cautelari e a un’ampia attività investigativa che coinvolge a ... scrivolibero.it
Traffico illecito di rifiuti tra Niscemi, Gela e Licata: 47 indagati - Si tratta di titolari o dipendenti di ditte impegnate nella raccolta di materiale ferroso, a Gela, Niscemi, ma anche Catania e Licata ... grandangoloagrigento.it
