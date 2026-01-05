Rifiuti speciali smaltiti anche a Licata venti misure cautelari nell’inchiesta della Dda

L'inchiesta della Dda di Caltanissetta riguarda il traffico illecito di rifiuti, con coinvolgimento anche di Licata. Secondo le indagini, un’azienda di Niscemi avrebbe smaltito illegalmente materiali di scarto nel territorio, portando all’emissione di venti misure cautelari. La vicenda evidenzia le criticità legate alla gestione dei rifiuti speciali e all’attenzione delle autorità sul rispetto delle normative ambientali.

L'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta sul traffico illecito di rifiuti coinvolge anche il territorio di Licata, dove sarebbero stati smaltiti parte dei materiali raccolti in modo abusivo da un'azienda di Niscemi. Il provvedimento ha portato a venti misure cautelari

Traffico illecito di rifiuti, coinvolte ditte di Licata.

