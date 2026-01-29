Rifiuti provenienti da tutta la Campania smaltiti in mezzo ai campi | blitz all'alba 12 arresti

Questa mattina i carabinieri hanno fatto un blitz all’alba in diverse zone della Campania. Hanno smantellato un’organizzazione che gestiva lo smaltimento illecito di rifiuti provenienti da tutta la regione. Durante l’operazione sono stati arrestati 12 uomini. La scoperta mette in luce un sistema illegale che scaricava rifiuti nei campi, creando un grave rischio ambientale.

Vasta operazione dei carabinieri all'alba di oggi, 29 gennaio, in tutta la Campania: smantellata un'organizzazione dedita allo smaltimento illeciti di rifiuti.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Campania Rifiuti Banda specializzata in truffe agli anziani: la base a Napoli, 21 arresti all’alba in tutta Italia Una vasta operazione dei carabinieri ha portato allo smantellamento di una banda specializzata in truffe agli anziani, con base a Napoli. Assalti ai bancomat anche in Lombardia: blitz all'alba, sei arresti in Puglia Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Campania Rifiuti Argomenti discussi: Rifiuti provenienti da tutta la Campania smaltiti in mezzo ai campi: blitz all’alba, 12 arresti; Benevento, bonifica e impianti: quindici milioni dall'Ente d'Ambito; Falzi Srl, da 50 anni al servizio dell’ambiente; Musigliano di Cascina, al via la rimozione dei rifiuti nell'area di via Pettori. Nell’inceneritore di Brescia rifiuti speciali da tutta ItaliaNapoli, Salerno, Roma, Latina, Frosinone, Lecce, Taranto. Pure da San Marino e da altre 29 province del Centro e del Nord Italia. Questa la provenienza dei rifiuti speciali inceneriti nel ... brescia.corriere.it Diciamo insieme no ai nuovi inceneritori! Le storie da tutta Italia per la giornata dedicataIl 30 settembre sarà la Giornata Europea per chiedere una Moratoria sulla costruzione di nuovi impianti di incenerimento. In Italia questa giornata avrà il suo epicentro a Capannori (LU) dove si ... ilfattoquotidiano.it Il progetto Silva va fermato Forzare le norme, e andare avanti a deroghe per permettere la realizzazione di un impianto per la sterizzazione termica di rifiuti sanitari infettivi (provenienti da fuori Regione!) sopra la zona di ricarica di falda vuol dire condannare u - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.