Il ricorso elettorale di ScegliAmo Monteforte | una salvaguardia della legalità e della trasparenza

Da avellinotoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ricorso presentato in relazione all'esito elettorale non rappresenta né un atto polemico né una reazione emotiva, ma un passaggio istituzionalmente doveroso verso chi si è impegnato con serietà e responsabilità nel percorso elettorale e, soprattutto.

Sindaco a rischio dopo 2 mesi: il ricorso di “Scegliamo Monteforte”
A meno di due mesi dalle elezioni comunali di Monteforte Irpino, la validità del risultato potrebbe essere messa in discussione. Il ricorso presentato da Paolo De Falco, leader di “Scegliamo Monteforte”, riguarda presunte irregolarità nelle sezioni di voto, e potrebbe portare a un nuovo scrutinio o a un possibile ripetersi delle elezioni. La situazione richiede attenzione e riflette le delicate questioni legate alla trasparenza elettorale.

