Luiss a 4 anni dal Trattato del Quirinale un dialogo con Sciences Po sulle relazioni Italia-Francia

Lapresse.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma e Parigi si incontrano alla Luiss per fare un bilancio delle relazioni economiche, diplomatiche, umane e non solo tra i due paesi “cugini” d’Europa. Nel giorno del quarto anniversario della firma Trattato del Quirinale, siglato il 26 novembre 2021 per rafforzare la cooperazione strategica tra Italia e Francia, l’Università Luiss ha ospitato l’ottava edizione dei “ Dialoghi Italo-Francesi per l’Europa “, promossi insieme all’ateneo francese di Sciences Po e in collaborazione con TEHA Group (The European House – Ambrosetti). L’evento giunge alla sua ottava edizione con il titolo “Dal dialogo al risultato: la forza della cooperazione italo-francese nel quadro europeo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

