Camera | Molinari ' Pd strizza occhio a terroristi e ci fa morale? Convegno iniziativa personale'

La deputata Molinari attacca il Pd, accusandolo di fare il doppio gioco. In aula, ha ricordato che pochi giorni fa il partito di cui fanno parte alcuni deputati aveva invitato alla Camera Abu Omar, coinvolto in un’indagine sulla rete di Hamas in Italia. La polemica si accende, mentre il dibattito politico si fa sempre più acceso e teso.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “A chi ci chiama in causa urlando, che novità, al fascismo, rispondiamo ricordando che proprio pochi giorni fa lo stesso Pd ha invitato alla Camera Abu Omar, coinvolto nella maxi inchiesta Domino sulla cupola di Hamas in Italia. Con quale coraggio Braga ci fa la morale, mentre il suo partito strizza l'occhio ai terroristi?". Così in una nota il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. "La Lega storicamente non ha mai avuto nulla a che fare con Skinhead e facinorosi. Ogni deputato è libero di organizzare autonomamente un evento senza il consenso del gruppo, come è avvenuto in questo caso, e faccio umilmente notare a Braga che la sala prenotata è della Camera e non del gruppo Lega, perciò io stesso difficilmente potrei annullare qualcosa che è fuori dalla mia gestione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

