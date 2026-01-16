Ecco la nuova giunta di Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia. Sono stati nominati dieci assessori che compongono la squadra di governo regionale. Questa composizione mira a garantire un’azione amministrativa equilibrata e efficace, con competenze distribuite tra le varie deleghe. Di seguito, una panoramica sui membri della giunta regionale della Puglia.

Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, ha nominato i dieci assessori che compongono la giunta regionale. Otto di loro sono componenti del consiglio regionale e gli altri due esterni, secondo la norma. notizia in aggiornamento Cristian Casili Debora Ciliento Eugenio Di Sciascio Sebastiano Leo Marina Leuzzi Silvia Miglietta Francesco Paolicelli Donato Pentassuglia Raffaele Piemontese Graziamaria Starace L'articolo Ecco la giunta Decaro: chi sono gli assessori Regione Puglia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

