Notte di San Silvestro in sicurezza Il grazie dell’assessore Bartolomei | A tutte le forze dell’ordine

La notte di San Silvestro in Piazza Santa Maria si è svolta in modo sicuro e ordinato. L’assessore Bartolomei esprime gratitudine alle forze dell’ordine e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e organizzatori per garantire un momento di festa responsabile e senza incidenti.

"La festa di Capodanno in Piazza Santa Maria è stata un vero successo da tutti i punti di vista e non era assolutamente scontato vista la straordinaria partecipazione della cittadinanza e dei vari visitatori. È pertanto anche grazie a loro che Lucca ha accolto il nuovo anno in un clima di grande festa e sicurezza". E' quanto scrive in un post sul suo profilo Facebook l'assessore alla Sicurezza Salvadore Bartolomei che si dichiara soddisfatto per il servizio garantito durante una notte per definizione a rischio. "Quando si parla di eventi pubblici come il Capodanno in Piazza Santa Maria a Lucca – scrive Bartolomei – la sicurezza è il nodo cruciale per prevenire incidenti e garantire che tutti possano godersi l'evento senza preoccupazioni.

