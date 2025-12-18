Trasporto d' acqua Aica | Grazie alle forze dell' ordine i controlli proseguiranno' '

Aica sottolinea l'importanza della collaborazione con le Forze dell'Ordine nel trasporto d'acqua, ribadendo che i controlli continueranno. La sinergia tra istituzioni è fondamentale per garantire legalità, sicurezza e trasparenza in un settore che ha affrontato molte sfide, dimostrando come il lavoro congiunto sia essenziale per il ripristino dell’ordine e della correttezza.

"Il lavoro svolto dimostra quanto sia essenziale la collaborazione tra istituzioni. Per Aica, le Forze dell'Ordine rappresentano un presidio imprescindibile nel percorso di ripristino dell'ordine, della legalità e della correttezza in un settore che per troppo tempo ha sofferto di zone d'ombra.

