Trasporto d' acqua Aica | Grazie alle forze dell' ordine i controlli proseguiranno' '
Aica sottolinea l'importanza della collaborazione con le Forze dell'Ordine nel trasporto d'acqua, ribadendo che i controlli continueranno. La sinergia tra istituzioni è fondamentale per garantire legalità, sicurezza e trasparenza in un settore che ha affrontato molte sfide, dimostrando come il lavoro congiunto sia essenziale per il ripristino dell’ordine e della correttezza.
“Il lavoro svolto dimostra quanto sia essenziale la collaborazione tra istituzioni. Per Aica, le Forze dell'Ordine rappresentano un presidio imprescindibile nel percorso di ripristino dell'ordine, della legalità e della correttezza in un settore che per troppo tempo ha sofferto di zone d'ombra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Controlli a tappeto a Cantù: denunciati due giovani della “baby gang” già nota alle forze dell'ordine
Leggi anche: Clienti già noti alle forze dell'ordine o non tesserati: sospesa la licenza a un circolo privato, scattano anche i controlli fiscali
Legambiente Agrigento: una perdita d'acqua spiegherebbe i debiti di Aica - Migliaia di metri cubi di acqua potabile si disperdono ad Agrigento nella zona della Rupe Atenea, fino a via Papa Luciani, «una situazione che solleva interrogativi sull'origine dei debiti milionari ... msn.com
Agrigento, l’azienda idrica pubblica è in rosso: l’acqua rischia di tornare a essere gestita dai privati - L’avvento di Aica, l’azienda idrica comuni agrigentini, era stato salutato come il ritorno all’acqua pubblica dopo anni di mala gestio, ma il sogno rischia di svanire in fretta. ilfattoquotidiano.it
Carenze igienico-sanitarie e trivellazioni non autorizzate, 5mila euro a ditta trasporto acqua A seguito delle violazioni riscontrate, gli enti competenti hanno proceduto, nei contri del titolare della ditta, un 46enne cittadino saccense, all’irrogazione delle previste - facebook.com facebook
Una donna, probabilmente in stato di alterazione, ha rubato una barca da trasporto merci ormeggiata ai piedi del ponte di Rialto. La donna è salita a bordo e ha avviato il motore cercando di allontanarsi in direzione San Marco ma dopo un breve attraversame x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.