Regione e professionisti a confronto sul tema della responsabilità e intelligenza artificiale

Questa mattina alle Torri Camuzzi si è svolto un convegno organizzato da Confprofessioni Abruzzo. Professionisti e rappresentanti della regione si sono confrontati sul problema delle responsabilità legate all’intelligenza artificiale. Si sono discusse regole e tutele per affrontare le nuove sfide tecnologiche nelle libere professioni. L’obiettivo è capire come gestire i rischi e proteggere chi lavora nel settore.

Alle Torri Camuzzi, si è tenuto il convegno “Responsabilità professionale: regole e tutele”, organizzato da Confprofessioni Abruzzo Il presidente della Regione Marco Marsilio e l’assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca, presenti al convegno, hanno sottolineato l'importanza di una regolamentazione equilibrata per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, al fine di non ostacolare investimenti e innovazione. È stata evidenziata la necessità di un contesto culturale che accompagni le opportunità tecnologiche a benefici sociali condivisi, riducendo i rischi, con specifico riferimento ai progressi ottenuti nella diagnosi precoce in sanità.🔗 Leggi su Ilpescara.it

A Bari si sono confrontati esperti sulle nuove frontiere della cultura digitale, esplorando le interconnessioni tra intelligenza artificiale, conflitti geopolitici e videogiochi.

Le aree interne e l’intelligenza artificiale si incontrano in un dialogo tra amministratori e giovani, due forze che plasmano il domani.

