Intelligenza artificiale guerre e videogiochi A Bari esperti a confronto sulle nuove frontiere della cultura digitale

A Bari si sono confrontati esperti sulle nuove frontiere della cultura digitale, esplorando le interconnessioni tra intelligenza artificiale, conflitti geopolitici e videogiochi. L'evento ha approfondito come queste tematiche influenzino il panorama videoludico e la società, evidenziando i rischi e le opportunità di un mondo sempre più interconnesso e tecnologicamente avanzato.

Analizzare le relazioni tra i videogame e due dei pilastri più affascinanti e, allo stesso tempo, inquietanti del nostro tempo: intelligenza artificiale e geopolitica. È l'obiettivo che, quest'anno, si pone (video)Games & (Alta) Cultura, in programma a Bari, dal 16 al 18 dicembre, in luoghi.

