Intelligenza artificiale guerre e videogiochi A Bari esperti a confronto sulle nuove frontiere della cultura digitale

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari si sono confrontati esperti sulle nuove frontiere della cultura digitale, esplorando le interconnessioni tra intelligenza artificiale, conflitti geopolitici e videogiochi. L'evento ha approfondito come queste tematiche influenzino il panorama videoludico e la società, evidenziando i rischi e le opportunità di un mondo sempre più interconnesso e tecnologicamente avanzato.

intelligenza artificiale guerre e videogiochi a bari esperti a confronto sulle nuove frontiere della cultura digitale

© Baritoday.it - Intelligenza artificiale, guerre e videogiochi. A Bari, esperti a confronto sulle nuove frontiere della cultura digitale

Analizzare le relazioni tra i videogame e due dei pilastri più affascinanti e, allo stesso tempo, inquietanti del nostro tempo: intelligenza artificiale e geopolitica. È l’obiettivo che, quest’anno, si pone (video)Games & (Alta) Cultura, in programma a Bari, dal 16 al 18 dicembre, in luoghi. Baritoday.it

Intelligenza artificiale e macchine che chiamano - War Games

Video Intelligenza artificiale e macchine che chiamano - War Games

intelligenza artificiale guerre videogiochiIntelligenza artificiale, guerre e videogiochi. A Bari, esperti a confronto sulle nuove frontiere della cultura digitale - Dal 16 al 18 dicembre torna il festival internazionale (video)Games & (Alta) Cultura per indagare le relazioni tra IA, geopolitica e immaginari interattivi e “per creare le basi culturali per trasform ... baritoday.it

intelligenza artificiale guerre videogiochiTencent, come il colosso cinese sta riscrivendo le regole dei videogiochi grazie all'AI - L'azienda tech sta sviluppando una serie di modelli 3D all'avanguardia, che promettono di cambiare per sempre il game desing (e non solo) ... wired.it