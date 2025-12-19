Aree interne e intelligenza artificiale | amministratori e giovani a confronto

Le aree interne e l’intelligenza artificiale si incontrano in un dialogo tra amministratori e giovani, due forze che plasmano il domani. I giovani aspirano a essere protagonisti del futuro, mentre le zone interne chiedono di essere riconosciute come il cuore pulsante del Paese. Un confronto che apre nuove prospettive, unendo innovazione e radici profonde per un domani più sostenibile e inclusivo.

I giovani vogliono essere protagonisti del futuro e le aree interne chiedono di essere riconosciute come cuore vivo del Paese. È il messaggio emerso con forza dal workshop nazionale "Giovani e Aree Interne al tempo dell'Intelligenza Artificiale", promosso da Earth Academy – European Academy for. Un confronto che ha riunito rappresentanti istituzionali, esperti e giovani attorno a una convinzione condivisa: il futuro dell'Italia passa dai territori e dalla capacità di offrire opportunità concrete.

Molise, la carta dell'intelligenza artificiale per il rilancio delle aree interne - Mentre le grandi città attirano capitali e talenti, le aree interne del Paese si impoveriscono, perdendo ricchezza e popolazione. huffingtonpost.it

