Frana sulla strada verso Montevergine Prefetto | Il monitoraggio continua Ripristino lungo e faticoso

Nella giornata di ieri, si è tenuto un tavolo operativo sulla frana che ha interessato la strada provinciale che porta al Santuario di Montevergine. All'incontro ha preso parte anche il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso che, questa mattina, ha fatto il punto della situazione alla stampa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Frana sulla strada verso Montevergine, Prefetto: "Il monitoraggio continua. Ripristino lungo e faticoso"

