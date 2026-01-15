Referendum | Petrelli Comitato Sì UCPI Misure cautelari non sono incidenti di percorso inaccettabile banalizzare errori

Petrelli del Comitato Sì UCPI sottolinea l’importanza di considerare le misure cautelari come strumenti fondamentali e non semplici incidenti di percorso. In vista del referendum, evidenzia la necessità di un giudice garante dei limiti per prevenire abusi e garantire il rispetto dei diritti. La posizione si concentra sulla tutela della legalità e sull’importanza di evitare banalizzazioni degli errori giudiziari.

Petrelli difende il Sì al referendum: «Serve un giudice garante dei limiti contro l’abuso delle misure cautelari». “ A noi interessa poco la storia che, secondo i detrattori della riforma, il pubblico ministero diventerebbe un “superpoliziotto” mosso da una cultura della preda. È importante che quel pubblico ministero che coltiva quella cultura trovi davanti a sé un giudice che invece è cultore delle regole della caccia, portatore della cultura del limite: questo dovrebbe essere l’esito finale del nostro voto per il Sì al referendum”, Lo ha detto Francesco Petrelli, presidente dell’Unione Camere Penali Italiane e del Comitato per il Sì, intervenendo in conferenza stampa alla Camera per la presentazione della pubblicazione del deputato di Forza Italia Enrico Costa “ Alle 4 del mattino, storie di vite stravolte”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Referendum: Petrelli (Comitato Sì UCPI) “Misure cautelari non sono incidenti di percorso, inaccettabile banalizzare errori” Leggi anche: Referendum: Petrelli (COMITATO Sì UCPI), pronti a spiegare merito riforma e smontare falsità NO Leggi anche: Giustizia, FI: Anm sciolga comitato per No a referendum. Avs: inaccettabile La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Referendum | Petrelli COMITATO Sì UCPI pronti a spiegare merito riforma e smontare falsità NO. Corsa al referendum, Grosso presiede Comitato per il 'No' - Un costituzionalista e avvocato penalista, non un magistrato, deciso ad aprire un confronto a tutti i livelli. ansa.it Referendum, il ritorno di Rosy Bindi: l'ex ministra in prima linea nel comitato per il No alla separazione delle carriere - Con l’avvicinarsi del referendum sulla giustizia, i Comitati per il No iniziano ad entrare ufficialmente nella fase operativa della loro campagna. ilmessaggero.it Referendum sulla separazione delle carriere, quando e come si vota - Negli stessi giorni anche il voto per le suppletive. msn.com

REFERENDUM GIUSTIZIA, LANDINI: “VOGLIAMO VINCERE. SONO IN GIOCO LA DEMOCRAZIA E LA COSTITUZIONE” «Non siamo qui per partecipare, siamo qui perché vogliamo vincere questo referendum». Con queste parole Maurizio Landini, segr facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.