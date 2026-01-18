Alfonso D’Avino, procuratore capo a Parma, affronta le critiche alla riforma Nordio, spiegando come il sorteggio del Csm possa contribuire a ridimensionare l’influenza delle correnti. In un contesto in cui il fronte del No diffonde menzogne, è importante basare il discorso su fatti e analisi obiettive, per una corretta comprensione delle novità legislative e delle loro implicazioni per la giustizia italiana.

Alfonso D’Avino, procuratore capo a Parma, smonta le falsità di chi osteggia la riforma Nordio: «Il sorteggio del Csm ridimensiona le correnti. È bizzarro sostenere che una legge costituzionale possa violare la Carta». È bene precisarlo subito: la riforma costituzionale oggetto del referendum non è la panacea per i mali di cui soffre la giustizia e certamente non risolverà atavici problemi, quali ritardi e inefficienze dovute a carenze di personale, ovvero errori giudiziari (che ci sono sempre stati e, probabilmente, sempre ci saranno). La riforma ha l’obiettivo, limitato, di modificare alcuni assetti dell’ordinamento giudiziario. 🔗 Leggi su Laverita.info

«Il fronte del No diffonde menzogne Alla giustizia serve uno scossone»

Referendum sulla giustizia, ad Avellino prende forma il fronte del NO

Ad Avellino si è formato il “Comitato per il NO”, un gruppo locale che si oppone alla riforma costituzionale sulla giustizia approvata dal Parlamento. La nascita di questa iniziativa, avvenuta il 10 gennaio 2026, fa parte di un movimento nazionale che si prepara a sostenere il referendum confermativo previsto per la primavera. L’obiettivo è esprimere una posizione chiara e condivisa sulla proposta di modifica costituzionale.

