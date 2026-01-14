La campagna del No al referendum? Diffonde notizie false | il presidente del Consiglio forense evoca la denuncia per allarme sociale

Il presidente del Consiglio forense ha denunciato la diffusione di notizie false legate alla campagna contro il referendum, sottolineando il rischio di creare allarme sociale. In particolare, ha criticato gli annunci pubblicitari nelle stazioni che sollevano dubbi sull’indipendenza del giudice, definendoli una forma di disinformazione grave. È importante affrontare queste tematiche con attenzione, promuovendo un’informazione corretta e rispettosa del ruolo della giustizia.

“La campagna pubblicitaria che sta in tutte le stazioni ‘Vuoi che il giudice sia sottoposto alla politica’ è una gravissima campagna di disinformazione ”. Così nel corso della presentazione del libro del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense critica la campagna organizzata dai promotori del No al prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. “Mi piacerebbe se qualche pubblico ministero valutasse se ci sono gli estremi del 656 del Codice Penale che punisce chi diffonde notizie false che possono destare allarme sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La campagna del No al referendum? Diffonde notizie false”: il presidente del Consiglio forense evoca la denuncia per “allarme sociale” Leggi anche: Referendum Giustizia, Meloni: La campagna dell'Anm ci accusa di cose false, non aiuta i cittadini – Il video Leggi anche: Referendum Giustizia, Meloni: La campagna dell'Anm ci accusa di cose false, non aiuta i cittadini Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. REFERENDUM GIUSTIZIA/ Attenti al “legittimo” imbroglio dei magistrati in campagna elettorale (per il No) - La campagna elettorale per il referendum sulla separazione delle carriere e legittima per tutti, anche per i magistrati. ilsussidiario.net

