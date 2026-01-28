Referendum Giustizia Boccia | Grave che Governo blocchi voto ai fuori sede – Il video

Questa mattina, il ministro Boccia ha criticato il governo per aver bloccato il voto ai fuori sede durante il referendum sulla giustizia. Secondo lui, il diritto di votare per chi vive lontano da casa è già stato testato e dovrebbe essere garantito senza ostacoli. La decisione di fermare il voto ha suscitato molte polemiche, perché molti studenti e cittadini all’estero si sono sentiti esclusi. Ora si aspetta una risposta ufficiale dal governo, mentre le opposizioni chiedono che si trovi una soluzione rapida.

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Il diritto di voto per i fuori sede esiste già. E' già stato sperimentato. Con successo. Eppure la destra non sblocca l'approvazione del decreto elezioni e degli emendamenti per renderlo operativo nel prossimo referendum. Le esperienze fatte hanno dimostrato che si può fare. Ma il governo Meloni fa finta di non capirlo. Usa mille motivi per impedirlo. Non permettere che il voto fuori sede sia possibile per il referendum e' grave". Lo ha detto Francesco Boccia sugli emendamenti del Pd alla Camera per consentire il voto al referendum ai fuori sede. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Referendum Giustizia Referendum giustizia, oggi arriva il decreto ma rischia di saltare il voto ai fuori sede (sperimentato già per due anni). La protesta del Pd Oggi alla Camera si discute il decreto che stabilisce il calendario del referendum sulla giustizia. Schlein: Destra ci ripensi e voti emendamento Pd su voto fuori sede a referendum – Il video La leader del Pd, Elly Schlein, chiede alla destra di tornare sui propri passi e sostenere l’emendamento del suo partito sul voto fuori sede per il referendum. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Referendum Giustizia Argomenti discussi: Perché il video di Barbero sul referendum è diventato un caso politico; Referendum, la lettera degli avvocati di Varese all'Ordine: Revocare i crediti all'evento per il Sì, è un incontro politico; Referendum: Boccia-Nicita, 'interrogazione Meloni su stop Meta a Barbero'; Estasi e tormento. La dura vita (insomma) dei riformisti del Pd. Che non vanno da Renzi. Referendum Giustizia, Boccia: Grave che Governo blocchi voto ai fuori sedeLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it Referendum Giustizia, Boccia: Grave che Governo blocchi voto ai fuori sede – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 Il diritto di voto per i fuori sede esiste già. E' già stato sperimentato. Con successo. Eppure la destra non sblocca l'approvazione del decreto elezioni e degli ... open.online Telemia. . REFERENDUM GIUSTIZIA PRESENTATO A CZ COMITATO PER IL NO - facebook.com facebook Referendum giustizia, le toghe profetizzano l'apocalisse: l'incredibile caso di Giuseppe Tango, la magistratura che delegittima sé stessa x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.