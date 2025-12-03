Giornata della disabilità Casali FdI attacca | La città è in ritardo | serve un cambio di passo
“In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Fratelli d’Italia ribadisce con chiarezza che, sul tema, Cesena deve fare molto di più”. Ad affermarlo è Marco Casali, capogruppo di Fratelli d'Italia nella città romagnola.“La nostra città – continua il rappresentante di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
