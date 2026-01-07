Sicurezza serve un cambio di passo

La sicurezza durante le ore notturne rappresenta una questione sempre più rilevante nella nostra città. Sempre più cittadini manifestano preoccupazione riguardo alla percezione di insicurezza e ai rischi associati. È importante affrontare questa problematica con attenzione e responsabilità, valutando possibili interventi e strategie per migliorare la tutela e la tranquillità di tutti durante le ore più buie.

Vorrei sottoporre all’attenzione dei lettori una crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza notturna nella nostra città e dalla sensazione di insicurezza che sembra diffondersi. Sebbene Bologna sia spesso celebrata per la sua eccellente qualità della vita, ricerche recenti indicano che quattro cittadini su dieci si sentono meno sicuri quando è buio, un dato allarmante che richiede un’analisi e un intervento mirato. Marco Larici Risponde Beppe Boni Il recente episodio del povero capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, accoltellato da un cittadino croato senza fissa dimora, quindi uno sbandato, mentre fuori servizio stava rientrando a piedi verso il parcheggio riservato ai dipendenti dell’azienda, dimostra, semmai ce ne fosse bisogno, che a Bologna ha necessità di rivedere l’intero assetto della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Cesena Siamo Noi: “Allarme furti in città, serve un cambio di passo sul tema della sicurezza”

Leggi anche: Sicurezza a Perugia, Augusto Rossi (Team Vannacci): “Serve un cambio di passo. La città non è così sicura come viene raccontata”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Assalto portavalori A14, Cisl: «Sicurezza non più rinviabile, riaprire subito il tavolo al Viminale»; Golden power, svolta del governo: freno europeo prima dei poteri; Lavoro e occupazione, le emergenze del 2026; Dai conti in rosso alla messa in sicurezza: quindici anni di bilanci che raccontano il destino di Messina.

De Pascale: Sulla sicurezza stradale serve un cambio di passo - Romagna da tempo lavora con un osservatorio e una rete molto attiva sulla sicurezza, ma serve un ulteriore passo avanti. ansa.it

Sicurezza in stazione, La Pigna: "Esplosione di petardi in mezzo ai viaggiatori, esercito in supporto a forze dell'ordine" - La lista civica: "Serve concentrare risorse e controlli sulla stazione ferroviaria e sull’area circostante, anche attraverso l’intervento dell’Esercito" ... ravennatoday.it