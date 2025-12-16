Stramaccioni analizza | Corsa Scudetto? C’è grande equilibrio L’Inter ha un attacco senza rivali che può…

Luca Stramaccioni commenta l'attuale corsa allo scudetto, evidenziando il grande equilibrio tra le squadre di vertice. L'Inter si distingue per un attacco senza rivali, mentre Milan, Napoli e Roma restano in agguerrita competizione, rendendo la stagione di Serie A particolarmente avvincente e incerta.

di Lorenzo Vezzaro Stramaccioni analizza una Serie A compressa in tre punti, con Inter, Milan, Napoli e Roma protagoniste di una lotta apertissima. Con Inter, Milan, Napoli e Roma racchiuse in appena tre punti, la Serie A vive una fase di equilibrio raro. Un campionato senza padrone, nel quale ogni dettaglio può fare la differenza. Su La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni, opinionista ed ex tecnico nerazzurro, ha analizzato l’andamento della corsa scudetto, soffermandosi sui valori espressi dalle principali candidate. Secondo Stramaccioni, la qualità delle rose non manca, ma a incidere sono state soprattutto le occasioni mancate e una certa discontinuità di rendimento. Internews24.com

