Inter News 24 L’ex portiere, Emiliano Viviano, si è espresso così in merito alla stagione dell’Inter e all’eliminazione dalla Supercoppa Italiana. Ospite negli studi di Pressing, Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, ha analizzato il ko dell’Inter in Supercoppa. Secondo l’opinionista, l’assenza di trofei pesa su un club di tale caratura, criticando l’approccio alla finale contro il Bologna. Pur ribadendo che la rosa a disposizione di Cristian Chivu resta la favorita assoluta per lo Scudetto, Viviano ha evidenziato un difetto strutturale dei nerazzurri: la scarsa capacità di concretizzare l’enorme mole di gioco prodotta, un limite cronico che impedisce di chiudere le partite. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Viviano convinto: «L’Inter ha grandi possibilità di vincere lo scudetto, ma ha quella costante negativa da risolvere»

