Ravanelli e la notte di Roma ’96 | Quella Juve era invincibile

Fabrizio Ravanelli ricorda quella notte indimenticabile all’Olimpico di Roma, quando la Juventus vinse la finale di Champions League contro l’Ajax ai rigori. Il suo racconto riporta a quella stagione in cui i bianconeri sembravano invincibili e tutto sembrava possibile. Ravanelli parla senza fronzoli, rivivendo i momenti di tensione e gioia di quella partita che ancora oggi resta impressa nella memoria dei tifosi.

Fabrizio Ravanelli torna a parlare della sua carriera e lo fa partendo da una notte che ha segnato la storia della Juventus: la finale di Champions League del 1996 vinta ai rigori contro l’Ajax all’Olimpico di Roma. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante bianconero ripercorre emozioni, aneddoti e passaggi chiave di un percorso che lo ha portato dalla Juventus alla Premier League, passando per Francia e Lazio. La notte di Roma e il gol “immaginato”. Ravanelli torna con la memoria a quell’Ajax dominante, sicuro, tecnicamente superiore, e a una Juventus che seppe trasformare la finale in un atto di forza mentale prima ancora che tattico.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondimenti su Roma 96

Miralem Pjanic, doppio ex tra Roma e Juventus, analizza le ragioni di un periodo difficile per i giallorossi, sottolineando l'invincibilità della Juve e la qualità straordinaria della sua rosa.

L’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, si lascia andare a una battuta che fa discutere.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma 96

Argomenti discussi: Ravanelli: Il rimpianto Juve non passa. Conte? Non l’avrei mai detto. E su Spalletti è categorico; Quando il recupero smise di essere un mistero: 30 anni fa il gol che portò all’introduzione dei tabelloni in Serie A; Ravanelli: Comolli e Spalletti sono le persone giuste, Yildiz è il futuro della Juve; Tutti per uno. Uno soltanto: Gianluca Vialli. Da Buffon a Ferrara e Ravanelli, un mare di ricordi.

Messico, a Natale si celebra la Notte dei RavanelliA Oaxaca, in Messico, si è svolta la tradizionale Notte dei Ravanelli, appuntamento che precede la vigilia di Natale. Artisti e coltivatori hanno esposto sculture realizzate con ravanelli intagliati a ... tg24.sky.it

Video. Messico: la notte dei ravanelliIn Messico alla vigilia di Natale, nello Stato meridionale di Oaxaca, ogni anno davanti a migliaia di persone, decine di agricoltori e fruttivendoli In Messico alla vigilia di Natale, nello Stato ... it.euronews.com

Il paradosso di Mirafiori: assume, ma i giovani non vogliono fare il turno di notte o lavorare il sabato. Sarà vero - facebook.com facebook

#Ravanelli ricorda #Vialli Ecco le parole dell’ex #Juve x.com