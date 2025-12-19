Miralem Pjanic, doppio ex tra Roma e Juventus, analizza le ragioni di un periodo difficile per i giallorossi, sottolineando l'invincibilità della Juve e la qualità straordinaria della sua rosa. Le sue parole arrivano alla vigilia di un atteso big match all’Allianz Stadium, offrendo uno sguardo esperto sulle dinamiche di quel periodo e sulle sfide tra le due squadre.

Pjanic non ha dubbi: «Perché la Roma non vinceva in quegli anni? La Juve era invincibile, aveva un gruppo di giocatori e uomini straordinari!»

Pjanic, doppio ex di Juve e Roma, ha parlato così alla vigilia del big match dell’Allianz Stadium. Le sue dichiarazioni. Miralem Pjanic, doppio ex di Juve Roma, ha parlato ai microfoni di Rete Sport alla vigilia del big match di Serie A della 16ª giornata. ROMA – «Quando sono andato via non è stato facile, ho amato e amo la Roma, poi ovviamente c’è la carriera e ci sono delle scelte che si fanno pensando che sia la strada giusta, ma ero legatissimo a tutti, alla tifoseria, alla squadra, alla gente che lavorava nel club e fu difficile lasciare la Roma». PERCHE’ LA ROMA NON VINCEVA IN QUEGLI ANNI – «Nel primo anno fu tutto difficile, nuovo progetto americano, Luis Enrique e Sabatini che mi hanno portato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

