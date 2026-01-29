Ravanelli | La Juve del 1996 avrebbe battuto l' Impero Romano E quella rissa al pub in Inghilterra
L’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, si lascia andare a una battuta che fa discutere. “La Juve del 1996 avrebbe battuto l’Impero Romano”, dice ridendo, ma poi si concentra sulla sua esperienza in Inghilterra. Ricorda di aver capito subito di aver sbagliato a trasferirsi in Premier League: “Alla prima sera, tra calci e pugni tra compagni, il giorno dopo tutti come se niente fosse”. Un ricordo che mostra come il calcio all’estero, almeno in certi ambienti, può essere molto diverso da quello che si
Il pallone in bianconero è entrato nel 2026 rotolando all’indietro fino alla notte di Roma, stadio Olimpico, 22 maggio 1996. Trenta le stagioni passate dall’ultima Champions League. Minuto 13, accade qualcosa. segna Ravanelli. "L’avevo studiato, l’avevo immaginato, è stato solo più complicato: la loro sicurezza, palla al piede, poteva offrire l’occasione e, così me la sono andata a prendere tra Frank de Boer e Van der Sar.". Juventus campione d’Europa, Ajax ko ai rigori. "L’Ajax era la squadra più forte del momento, noi, quella notte, diventammo la Juve più forte di tutti i tempi. Sì, la più forte". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Ravanelli Juventus
Compleanno Ravanelli, la Juventus festeggia con un post sui social la propria leggenda: ai tifosi riecheggia il dolce ricordo del 1996 – FOTO
La Juventus celebra il compleanno di Fabrizio Ravanelli, simbolo della squadra e protagonista della storica Champions League del 1996.
Calciomercato Juve, Fabrizio Romano stronca quella possibile trattativa: «Non ci provano neanche, è impossibile»
Ultime notizie su Ravanelli Juventus
Argomenti discussi: Ravanelli: Il rimpianto Juve non passa. Conte? Non l’avrei mai detto. E su Spalletti è categorico; Ravanelli: David e Openda sembrano spaventati; Ravanelli: Comolli e Spalletti sono le persone giuste, Yildiz è il futuro della Juve; Ravanelli smonta la Juventus: Scudetto? Servono anni. Poi cita il Napoli e l'errore imperdonabile.
Pagina 3 | Ravanelli: Il rimpianto Juve non passa. Conte? Non l’avrei mai detto. E su Spalletti è categoricoPenna Bianca in esclusiva a Tuttosport: A Torino tanti ricordi delle vittorie con Vialli. Yildiz, rinnova. Se lasci questa squadra poi te ne penti ... tuttosport.com
Juve, Ravanelli: Spalletti? Si può aprire un ciclo con lui. Yildiz? Spero si avvicini a…Le parole dell'ex giocatore bianconero rilasciate in un'intervista ai taccuini di Tuttosport: il suo parere sulla Juve di Spalletti ... juvenews.eu
Sulle tracce dell’Impero Romano nei Balcani Dal 27 maggio all’8 giugno 2026 il Gruppo Archeologico Romano ti porta in un viaggio-studio unico tra Dalmazia, Macedonia, Serbia, Montenegro e Albania: da Dubrovnik a Belgrado, passando per Stobi, Vimi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.