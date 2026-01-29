L’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, si lascia andare a una battuta che fa discutere. “La Juve del 1996 avrebbe battuto l’Impero Romano”, dice ridendo, ma poi si concentra sulla sua esperienza in Inghilterra. Ricorda di aver capito subito di aver sbagliato a trasferirsi in Premier League: “Alla prima sera, tra calci e pugni tra compagni, il giorno dopo tutti come se niente fosse”. Un ricordo che mostra come il calcio all’estero, almeno in certi ambienti, può essere molto diverso da quello che si

Il pallone in bianconero è entrato nel 2026 rotolando all’indietro fino alla notte di Roma, stadio Olimpico, 22 maggio 1996. Trenta le stagioni passate dall’ultima Champions League. Minuto 13, accade qualcosa. segna Ravanelli. "L’avevo studiato, l’avevo immaginato, è stato solo più complicato: la loro sicurezza, palla al piede, poteva offrire l’occasione e, così me la sono andata a prendere tra Frank de Boer e Van der Sar.". Juventus campione d’Europa, Ajax ko ai rigori. "L’Ajax era la squadra più forte del momento, noi, quella notte, diventammo la Juve più forte di tutti i tempi. Sì, la più forte". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ravanelli: "La Juve del 1996 avrebbe battuto l'Impero Romano. E quella rissa al pub in Inghilterra..."

La Juventus celebra il compleanno di Fabrizio Ravanelli, simbolo della squadra e protagonista della storica Champions League del 1996.

