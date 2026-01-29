Ragazzo di 15 anni rapinato nel quartiere Montanara

Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito e rapinato nel quartiere Montanara a Parma. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando il giovane stava tornando a casa. Gli aggressori lo hanno sorpreso e gli hanno portato via il telefono e alcuni effetti personali. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Un ragazzo di quindici anni è stato aggredito e rapinato nel quartiere Montanara a Parma, nell'ennesimo episodio di violenza che accende i riflettori sulla sicurezza cittadina. L'episodio, denunciato dai residenti, si inserisce in una serie di reati che negli ultimi tempi hanno interessato la.

