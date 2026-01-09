Como ragazzo di 15 anni accerchiato e rapinato da banda di maranza

Un adolescente di 15 anni è stato vittima di una rapina a Como, dove è stato accerchiato e derubato da tre persone. Durante l'aggressione, gli sono stati sottratti un cappellino di marca e una sigaretta elettronica. L'episodio si è verificato il 9 gennaio 2025, evidenziando una situazione di insicurezza nella zona. La polizia sta conducendo le indagini per identificare gli aggressori e garantire la sicurezza dei giovani.

Como, 9 gennaio 2025 – Hanno accerchiato in tre un ragazzino di 15 anni, rapinandolo di un cappellino di marca e della sigaretta elettronica. Sono stati identificati poco dopo e denunciati per ricettazione dalla Squadra Volante, intervenuta ieri sera verso le 21, giovedì, ai giardini di via Sant'Elia a Como, dove il ragazzo, residente a Blevio, ha raccontato di essere stato avvicinato dal gruppo, che gli ha sottratto un cappellino di marca e la sigaretta elettronica. La denuncia . I poliziotti, dopo aver ottenuto le descrizioni dei soggetti, hanno identificato, poco distante, tre ragazzi corrispondenti alle indicazioni, decidendo di portali in Questura per ulteriori accertamenti: un egiziano di 22 anni privo di documenti e con precedenti di polizia e due italiani di 16 anni, di origini nordafricane, tutti residenti a Cantù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, ragazzo di 15 anni accerchiato e rapinato da banda di maranza Leggi anche: Ragazzo rapinato dai maranza in corso Buenos Aires, convalidato l’arresto del ventenne della banda: “Ha capacità criminali elevatissime” Leggi anche: Ragazzo accerchiato, aggredito e rapinato per strada a Milano da una gang Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Anche un ragazzo comasco tra i feriti della strage di Crans Montana: portato oggi al Niguarda in osservazione; La tragedia di Crans-Montana, tra i feriti c’è anche un ragazzo comasco; A Como e in tutta Italia un minuto di silenzio nelle scuole per i ragazzi morti a Crans Montana; Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime. Addio a Sofia Prosperi, morta a 15 anni nella strage di Crans-Montana: “Ora sei una stella, proteggici da lassù” - Strage in Svizzera, la studentessa della International School of Como di Fino Mornasco era in vacanza con tre compagni di scuola. msn.com

OBIETTIVO VERGARA PER IL COMO! Il talento di proprietà del Napoli è finito nel mirino di Cesc Fabregas, che apprezza molto le qualità del ragazzo e lo vorrebbe subito in squadra. Al momento si discute sulla formula: il Napoli spinge per il prestito secco, - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.