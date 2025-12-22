Rapinato e spogliato orrore in Italia su un ragazzo di 15 anni | agghiacciante
Non si sono accontentati del bottino iniziale e hanno cercato di ottenere altro denaro: così si è conclusa con l’ arresto la rapina ai danni di un ragazzo di 15 anni, vittima di una baby gang nel centro di Milano. I giovani aggressori avevano già sottratto al minorenne un giubbotto, un maglione, un paio di scarpe, lo smartphone e il portafogli, ma hanno deciso di andare oltre tentando di accedere alla sua carta prepagata. Proprio questa scelta ha fatto scattare l’allarme e il tempestivo intervento dei carabinieri, che sono riusciti a fermare e arrestare i responsabili, ponendo fine alla drammatica disavventura del quindicenne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: “Chiuso in bagno e rasato, poi…”. L’orrore in Italia, su un ragazzo di 15 anni: davvero disumano
Leggi anche: Ragazzo di 15 anni rapinato e sequestrato da una baby gang: "Ti prego papà ricarica la carta"
Milano, 15enne aggredito, spogliato e rapinato da una baby gang: quattro arrestati - Minacciato e spogliato di scarpe e giubbotto: un gruppo di 15enni voleva costringere la vittima a prelevare al bancomat. affaritaliani.it
Quattro ragazzini di età compresa tra i 13 e i 16 anni sono stati denunciati dai carabinieri per aver rapinato e aggredito un 13enne - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.