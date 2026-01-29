Raffaella Scuotto | Ho lasciato Brando perché ho subito violenza fisica e psicologica è stato un trauma

Raffaella Scuotto ha annunciato di aver lasciato il suo ex fidanzato, Brando Ephrikian, lo scorso luglio. La ragazza spiega di aver subito violenze sia fisiche che psicologiche, e di aver vissuto un rapporto che definisce traumatizzante. La sua testimonianza mette in luce una realtà difficile, e lei stessa ammette di aver permesso che le venissero fatte delle cose che ora descrive come ingiuste e dolorose.

Approfondimenti su Raffaella Scuotto

Raffaella Scuotto ha deciso di parlare pubblicamente delle violenze che ha subito durante la sua relazione con Brando.

Ultime notizie su Raffaella Scuotto

Raffaella Scuotto, esasperata dai continui insulti, dice basta e decide di raccontare la sua verità sulla fine della storia con Brando Ephrikian, nata e poi bruscamente troncata a Uomini e Donne. «Aspetto con ansia tutte le denunce, perché con intelligenza ho c - facebook.com facebook