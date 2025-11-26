Raccolta dei rifiuti troppi disagi Ma il Comune | il sistema funziona
Il rebus rifiuti al centro del dibattito. È con un elenco di criticità e interrogativi che Cristina Bonfiglioli, consigliera di municipio di Crespellano, interviene sul sistema di raccolta porta a porta a Bazzano, Crespellano e Monteveglio. Un elenco che punta subito l’attenzione sulla frequenza dei ritiri, ritenuta "insufficiente" per chi vive in spazi ridotti o senza aree esterne dove conservare i sacchi, ma anche per chi, causa imprevisti, non riesce a esporre i rifiuti nel giorno previsto. "L’alternativa è caricare tutto in auto e portarlo alla stazione ecologica di Monteveglio – lamenta Bonfiglioli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
