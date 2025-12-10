I legami dei politici fiorentini con i militanti dell' estrema destra

L'articolo analizza i rapporti tra i politici fiorentini e i militanti dell'estrema destra, evidenziando come queste relazioni vadano oltre la semplice presenza di militanti. Si esplora un quadro più complesso, caratterizzato da connessioni politiche, vicinanza e sostegno reciproco tra gruppi come Casaggì, Lealtà Azione e alcuni rappresentanti istituzionali della città.

L’estrema destra, a Firenze, non ha solo il volto dei militanti. Ce n’è uno più complesso, da decifrare, fatto di rapporti politici, di vicinanza e di sostegno che lega, sia Casaggì che Lealtà Azione, ad alcuni rappresentanti istituzionali. Provando a ricostruire i rapporti abbiamo scoperto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

