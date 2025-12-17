Shahin si rifugia dopo il rilascio | Andrò avanti La vera biografia tra poligamia e legami pericolosi

Dopo il suo rilascio dal Cpr di Caltanissetta, Mohamed Shahin, imam della moschea di Torino, si prepara a proseguire il suo cammino. La sua figura è al centro di un acceso dibattito tra accuse di estremismo e tentativi di tutela della sicurezza nazionale. L'episodio riaccende le tensioni tra diritto e sicurezza, sollevando interrogativi sulla sua vera identità e sul ruolo che svolge nella comunità.

© Ilgiornale.it - Shahin si rifugia dopo il rilascio: "Andrò avanti". La vera biografia tra poligamia e legami pericolosi Dottor Jekyll o mister Hyde? Costruttore di ponti o seminatore d'odio? Qual è il vero volto di Mohamed Shahin, l'imam della moschea di via Saluzzo a Torino che il Viminale voleva espellere e che la Corte d'Appello di Torino ha «liberato»? Il suo rilascio dal Cpr di Caltanissetta, spiega Matteo Piantedosi al Tg4, è «una decisione che vanifica il lavoro di un sistema di prevenzione che finora ha tenuto immune il nostro Paese da attentati terroristici», ma il ministro dell'Interno, che stigmatizza il «condizionamento ideologico da parte di chi deve applicare il diritto», assicura: «Faremo valere le nostre ragioni nelle tappe successive». Ilgiornale.it Leggi anche: Flotilla, le notizie in diretta sulla guerra a Gaza dopo la liberazione degli attivisti, Netanyahu: “Piano Trump non andrà avanti senza rilascio ostaggi” Leggi anche: Ponte sullo Stretto, il governo rilancia dopo lo stop della Corte dei Conti. La premier: “Avanti con i lavori” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Shahin si rifugia dopo il rilascio: "Andrò avanti". La vera biografia tra poligamia e legami pericolosi - A confermare le parole di Piantedosi anche fonti ministeriali chiariscono che non ci sono solo le dichiarazioni di Shahin a favore degli attentati di Hamas ... ilgiornale.it

Dopo il rilascio l'imam di Torino si è riunito alla famiglia in un'altra città - L'uomo è tornato ieri in libertà dopo un periodo di trattenimento nel Cpr di Caltanissetta a seguito di un provvedimento di espulsione del ministero dell'Interno ... msn.com

"Mohamed Shahin, l’imam di Torino, è libero." Gianluca Costantini - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.