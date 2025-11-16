MotoGP Quartararo il più veloce nel warm-up a Valencia Bene Bezzecchi e Bulega

La domenica del circuito Ricardo Tormo a Cheste si apre con il miglior tempo di Fabio Quartararo nel warm-up mattutino in vista del Gran Premio della Comunità Valenciana 2025, valevole come ultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. La breve sessione, difficile da interpretare non avendo a disposizione i dati sulle gomme utilizzate dai vari piloti, ha visto un grande equilibrio in classifica. Il francese della Yamaha è stato il più veloce in 1’30?111, precedendo di 114 millesimi la Ducati Gresini del catalano Alex Marquez. Il vice-campione del mondo si conferma dunque estremamente competitivo a Valencia dopo il successo di ieri nella Sprint, anche se non sarà semplice per lui ripetersi anche oggi nella gara lunga nonostante l’assenza per infortunio di suo fratello Marc. 🔗 Leggi su Oasport.it

