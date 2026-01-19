Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella prima prova di discesa a Kitzbuehel 2026 | orari n di pettorale tv

La prima prova di discesa maschile a Kitzbuehel 2026 è prevista per martedì 20 gennaio alle 11. Nove gli azzurri in gara, con Dominik Paris tra i favoriti. La gara si svolgerà in Austria e sarà trasmessa in diretta televisiva. Il via con il primo pettorale è previsto alle ore 11, offrendo agli appassionati un primo assaggio della competizione di sci alpino in questa stagione.

Saranno nove gli azzurri al via della prima prova cronometrata della discesa maschile di Kitzbuehel (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, martedì 20 gennaio, l'azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 70 gli atleti in gara, con 17 Paesi rappresentati. Salvo interruzioni, Giovanni Franzoni partirà col 5 alle 11:38:00, Dominik Paris col 12 alle 11:48:30, Florian Schieder col 15 alle 11:53:00, Mattia Casse col 16 alle 11:54:30, Christof Innerhofer col 22 alle 12:03:30, Guglielmo Bosca col 35 alle 12:23:00, Benjamin Jacques Alliod col 43 alle 12:35:00, Max Perathoner col 58 alle 12:57:30, e Marco Abbruzzese col 64 alle 13:06:30.

