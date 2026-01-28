Alle 11 di giovedì 29 gennaio, Federica Brignone torna in pista a Crans Montana per la seconda prova di discesa libera. Dopo l’infortunio di aprile, la valdostana si presenta con il pettorale numero 7, pronta a sfidare la pista e dimostrare di essere ancora tra le migliori.

Federica Brignone è tornata a cimentarsi nella velocità pura dopo l’infortunio accusato a inizio aprile: la fuoriclasse valdostana è ripartita dalla prima prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, e giovedì 29 gennaio (ore 11.00) si rimetterà di nuovo in gioco sulle nevi svizzere, prodigandosi nella seconda prova con l’intento di trovare le linee migliori in vista della gara di venerdì 30 gennaio. Federica Brignone è scivolata nel secondo sottogruppo di merito e dunque ha potuto pescare un numero tra 1 e 5 e tra 16 e 20 con cui presentarsi al cancelletto di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Federica Brignone nella seconda prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv

Approfondimenti su Crans Montana Sci

Quando parte Federica Brignone a Crans Montana 2026, sarà possibile seguire la sua prima discesa in diretta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Crans Montana Sci

Argomenti discussi: A che ora parte Federica Brignone oggi, gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale, programma esatto, tv; Brignone ha fatto qualcosa di storico: 6^ in gigante al rientro dopo l’infortunio!; Sci, Brignone torna 292 giorni dopo l'infortunio ed è sesta nel gigante di Kronplatz. Sinner: Impresa incredibile; Brignone torna in gara a Kronplatz, Federica: E’ veramente fantastico, ma sarà solo un test su me stessa. Un’emozione nuova.

Quando parte Federica Brignone nella seconda prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tvFederica Brignone è tornata a cimentarsi nella velocità pura dopo l'infortunio accusato a inizio aprile: la fuoriclasse valdostana è ripartita dalla prima ... oasport.it

Quando parte Federica Brignone nella prima prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tvFederica Brignone torna a cimentarsi nella velocità pura a distanza di quasi dieci mesi dall'ultima volta: superato il terribile infortunio occorso a ... oasport.it

` - Federica Brignone torna a sfidare le velocità a Crans-Montana in Svizzera, ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina - facebook.com facebook

Dopo 292 giorni dall'infortunio, a Federica Brignone è bastata una gara per ritrovare il feeling giusto con la neve #WinterSport #SciAlpino #FISAlpine #Kronplatz #Brignone x.com