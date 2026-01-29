Quando il potere è senza contraddittorio | Trump e il solipsismo

Trump si presenta come un protagonista deciso, senza troppi filtri. La sua figura, spesso al centro dell’attenzione, mostra come il potere possa accentuare i tratti già presenti nel suo carattere. La sua gestione sembra spesso priva di contraddittori, il che lo porta a prendere decisioni rapide, ma anche a rischiare di perdere il contatto con la realtà. La sua presenza sulla scena politica continua a suscitare reazioni contrastanti, tra entusiasmo e critiche.

Il potere logora chi non ce l’ha, diceva Giulio Andreotti. Ma anche su chi lo detiene può produrre effetti inattesi o esacerbare tratti preesistenti del carattere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ad esempio, potrebbe rappresentare un caso di solipsismo, un modello comportamentale che può verificarsi in chi gestisce il potere. Il solipsis ta. Un’ipotesi che sempre più studiosi stanno prendendo in considerazione. “Il solipsista è una persona che diventa l ’unico punto di riferimento di sé stessa. A differenza del narcisista, non tenta neppure di sedurre o compiacere gli altri: semplicemente non riesce a riconoscere l’esistenza come soggetti autonomi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

