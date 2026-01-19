Nel 2017, il Corriere della Sera pubblicò un’intervista a Valentino Garavani, in cui il celebre stilista condivise ricordi e riflessioni sulla sua lunga carriera e il suo rapporto con Giancarlo. In un passaggio, Garavani scherzò sulla semplicità e sul suo stile, sottolineando l’importanza di rimanere fedeli a sé stessi. Questa intervista offre uno sguardo autentico sulla figura di uno dei più grandi couturier italiani.

Valentino Garavani, fondatore della omonima maison e tra i protagonisti mondiali della moda, è morto lunedì 19 gennaio, a Roma. Ripubblichiamo l'intervista del luglio 2017, l'ultima pubblicata sul Corriere. Diamo un voto a chi ha preso il suo posto: Alessandra Facchinetti?«7». Piccioli & Chiuri?«10». Piccioli da solo?«10». Le piacciono gli accessori Rockstud?«È stata una meravigliosa idea. Rispecchia la bellezza propria del mio lavoro e, come tutto quello che si disegna nella Valentino oggi, rispetta il mio concetto di bellezza». Valentino dopo Valentino è un signore elegante e gentile, ancora innamorato della bellezza, che nomina spesso e coltiva nelle sue svariate case, con i suoi amici, e a teatro, dove crea i costumi per i balletti e l’opera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Quando disse: «Prego, vado in chiesa e giro senza soldi in tasca. Vestire Melania Trump? Non le piacerebbe il mio stile...»

