A fine gennaio, nelle nebbie che avvolgono le rive del fiume Adda, si svolge uno scontro tra due cori. Le voci si alzano, si sfidano, mentre il freddo si mescola al calore delle loro canzoni. La scena si svolge lentamente, tra il riverbero dell’acqua e il cielo grigio, senza troppi fronzoli o parole vuote. È un momento di passione e tradizione, che si ripete ogni anno sulle sponde del fiume.

Tra le nebbie di fine gennaio, quando il fiume Adda scorre lento sotto un cielo plumbeo, due cori si fronteggiano sulle sponde opposte. Le voci si rincorrono nell’aria gelida, cantando in dialetto lombardo la storia di una merla dal piumaggio bianco che cercò rifugio dal gelo in un comignolo fumante. È il 29 gennaio, il primo dei tre giorni della merla, e nelle cucine delle cascine bresciane, mantovane e bergamasche già bolle il brodo di carne destinato ad accogliere piccole sfere dorate di pane raffermo: la minestra mariconda, piatto simbolo di un inverno che ancora resiste prima di lasciare spazio alla primavera. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Quando il freddo incontra il calore della tavola

