Il banano di montagna che cresce tra le Alpi | quando l’esotico incontra il freddo

Immaginate un frutto che sa di tropici ma resiste a temperature di meno venticinque gradi. Un albero che produce bacche cremose dal sapore di mango e banana, eppure cresce dove nevica e gela. Non è fantasia botanica, ma realtà: si chiama Asimina triloba, meglio conosciuto come banano di montagna o pawpaw, e da qualche decennio ha trovato casa anche in Italia, dove pionieri coraggiosi stanno dimostrando che l’esotico può prosperare persino sulle pendici alpine. Le origini americane del pawpaw. Il pawpaw è originario della regione orientale degli Stati Uniti, dove si trova spontaneo nelle valli dei monti Appalachi, con una distribuzione che spazia dal Nebraska all’Oceano Atlantico, dalla Carolina del Sud fino al sud del Canada lungo le rive dei Grandi Laghi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il banano di montagna che cresce tra le Alpi: quando l’esotico incontra il freddo

