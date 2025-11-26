Quando il buon cibo incontra la beneficenza | torna ' Autunno in tavola' Il programma
Convivialità e solidarietà si confermano un binomio vincente. Al centro Rivana Garden di via Gaetano Pesci è tutto pronto per la terza edizione di ‘Autunno in tavola’, una celebrazione dei sapori autunnali nostrani e, soprattutto, una maniera per fare del bene in favore della comunità. Rivana. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
