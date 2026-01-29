Quando il cinema incontra l’alta moda | dentro Specula Mundi di Valentino

Questa sera all’Stade Pierre de Coubertin si è tenuto uno degli eventi più attesi dell’anno: la presentazione di Specula Mundi di Valentino. Le luci si sono abbassate, e tra il silenzio dei presenti si è aperto un mondo dove il cinema e l’alta moda si incontrano. Un’atmosfera insolita, che ha lasciato tutti senza fiato. La scena ha preso vita tra abiti sorprendenti e atmosfere cinematografiche, dimostrando come il confine tra moda e arte visiva possa sfumare.

Ero seduta nell'oscurità dello Stade Pierre de Coubertin, il viso premuto contro un piccolo oblò di legno, quando ho capito che Alessandro Michele stava ridefinendo il modo stesso di guardare alla moda. Non c'era passerella tradizionale, nessun fiume di modelle che sfilano a ritmo incessante. Invece, dodici torri circolari illuminate dall'interno, simili a confessionali contemporanei, dove ogni abito appariva come un' apparizione sacra, una visione da contemplare in solitudine e raccoglimento. Il 28 gennaio 2026, a pochi giorni dal funerale di Valentino Garavani a Roma, la maison ha presentato la collezione haute couture primavera-estate intitolata Specula Mundi – specchio del mondo in latino.

