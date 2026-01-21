Valentino e la nobiltà | l’alta moda delle principesse

Valentino Garavani è riconosciuto come uno dei più grandi stilisti italiani, noto per la sua eleganza senza tempo e la raffinatezza delle sue creazioni. Attraverso le sue collezioni, ha saputo interpretare il gusto delle principesse e delle regine, elevando l’alta moda a un livello di distinzione e classe superiore. La sua capacità di unire tradizione e innovazione ha reso il suo nome un simbolo di nobiltà e stile nel mondo della moda.

Ci sono stilisti capaci di interpretare il gusto di principesse e regine. Poi c’è stato Valentino Garavani, che è riuscito a trasformare ogni donna in una regina. Si racconta che sia stata proprio una figura femminile della nobiltà la prima ispirazione che portò Valentino a intraprendere il suo percorso nel mondo della moda. A sei anni ascoltò alla radio di casa l’annuncio del fidanzamento di Maria Francesca di Savoia, ultima figlia di Vittorio Emanuele III, con il Principe Luigi di Borbone Parma. Un dettaglio lo colpì subito: lei avrebbe indossato un abito di lamé verde. Da quel momento la sua fantasia e la sua immaginazione iniziarono a prendere forma. 🔗 Leggi su Dilei.it

È morto Valentino Garavani, addio all’ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesseValentino Garavani, uno dei più grandi stilisti italiani, ci ha lasciato.

Valentino e la passione per il cibo, la ristoratrice: «In Costiera era di casa. Amava gli spaghetti alla Nerano. Con i pomodorini e i gelsi riforniva la cambusa»Nel giugno 2017, in crociera nel Mediterraneo, lo stilista approda con lo yacht a Marina del Cantone e si ferma a «Lo Scoglio». Antonia De Simone racconta i suoi pranzi, le preferenze rigorose, l’amor ... msn.com

