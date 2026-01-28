Alta Moda Parigi l’iperbole estetica di Alessandro Michele per Valentino

La settimana di alta moda a Parigi si chiude con una sfilata che ha lasciato tutti senza parole. Valentino, sotto la direzione di Alessandro Michele, ha presentato una collezione che ha puntato tutto sulla bellezza e sull’originalità. Le modelle hanno sfilato tra abiti ricchi di dettagli e colori vivaci, creando un effetto di grande impatto estetico. La scena ha mostrato un’ipérbole di stile e creatività, confermando ancora una volta la capacità di Michele di sorprendere e incantare il pubblico.

A chiusura della settimana di alta moda, la sfilata di Valentino , firmata da Alessandro Michele , lascia negli occhi il piacere della meraviglia. Non una passerella classica bensì una visione privata e nello stesso tempo collettiva pensata come un vecchio KaiserPanorama, gli storici caroselli con le prime immagini in movimento. È sempre generoso e sorprendente il designer romano nelle sue narrazioni e la messa in scena della collezione è un continuum con le collezioni stesse: contenuto e contenitore assurgono alla stessa importanza e incisività speculativa. L'impronta autoriale è fortissima: Michele porta in passerella il suo universo riconoscibile, fatto di stratificazioni barocche, riferimenti colti e ossessivi, una teatralità che sfiora il costume e una narrazione visiva che sembra sempre sul punto di esplodere sotto il peso delle citazioni.

