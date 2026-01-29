Quand'è che la principessa Charlotte potrà indossare la prima tiara secondo le regole del protocollo

La principessa Charlotte sta crescendo e molti si chiedono quando potrà indossare la sua prima tiara. Secondo il protocollo reale, non c’è una regola fissa, ma di solito si aspetta che raggiunga un’età adulta o un’occasione speciale. Per ora, la giovane erede si limita a indossare abiti più semplici, lasciando la tiara per eventi importanti quando sarà pronta.

Letizia di Spagna non potrà indossare temporaneamente la sua tiara più preziosa, ma potrà ammirare un cimelio esposto pubblicamente.

