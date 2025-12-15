Letizia di Spagna non potrà indossare la tiara più preziosa del suo scrigno per qualche mese ma il cimelio sarà visibile a tutti Per soli 8 euro

Letizia di Spagna non potrà indossare temporaneamente la sua tiara più preziosa, ma potrà ammirare un cimelio esposto pubblicamente. La mostra a Madrid, dedicata alla regina Victoria Eugenia, mette in mostra alcuni dei tesori più eleganti della monarchia, accessibili a tutti con un biglietto di soli 8 euro.

«La Buena» è uno dei pezzi di punta della mostra allestita a Madrid dedicata alla regina Victoria Eugenia. Destinata solo alle sovrane, la tiara Fleur-de-Lis è un gioiello che racconta la storia della monarchia spagnola. Nel bene e nel male. Vanityfair.it

