Dopo una lunga chiamata, Vladimir Putin ha deciso di sospendere temporaneamente gli attacchi in Ucraina. Secondo fonti vicine alle parti, il presidente russo avrebbe accettato di non bombardar? le città ucraine per una settimana, in cambio di una tregua durante il freddo. La mossa sembra essere frutto di un’intesa tra i due leader, con Trump che avrebbe convinto Putin a fare questa pausa. Al momento non ci sono commenti ufficiali, ma la decisione potrebbe portare a sviluppi importanti nel conflitto.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver telefonato al leader della Russia Vladimir Putin e di averlo convinto a “fermare gli attacchi” in Ucraina per una settimana per via del grande freddo che sta colpendo il Paese. Da mesi l’esercito russo sta bombardando le infrastrutture energetiche ucraine per lasciare al freddo la popolazione civile. Cosa ha detto Trump su Putin e sulla tregua in Ucraina Trump ha rilasciato una lunga dichiarazione in cui ha parlato dell’ondata di freddo che sta colpendo l’Ucraina, paragonandola al vortice artico che si è abbattuto sugli Stati Uniti negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Putin accetta di non attaccare l'Ucraina dopo la chiamata con Trump, "tregua di una settimana per il freddo"

Approfondimenti su Putin Trump

Donald Trump annuncia una tregua di una settimana in Ucraina.

Trump annuncia di aver chiesto a Putin di sospendere gli attacchi in Ucraina per una settimana, a causa del freddo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Il segreto della stretta di mano di Trump con Putin: il Left-side advantage

Ultime notizie su Putin Trump

Argomenti discussi: Zelensky contro l'UE: Manca volontà politica verso Putin, Trump non cambierà; Ucraina-Russia, Zelensky: Preparativi per colloqui con Usa e Mosca in settimana; Il destino del Donbass resta lo scoglio del primo trilaterale Usa-Russia-Ucraina; Zelensky attacca l'Europa 'persa e divisa', oggi il trilaterale con Usa e Russia.

Trump annuncia tregua di una settimana in Ucraina: Ho chiesto a Putin di non attaccare per il freddo record. Ha dato l’okIl presidente USA ha chiesto a Putin di sospendere i bombardamenti su Kiev a causa del freddo record. Witkoff: Colloqui positivi ... ilfattoquotidiano.it

Trump: Putin accetta stop raid su KievNiente bombardamenti per una settimana a causa del gelo, dice il presidente Usa. Ma da Mosca, al momento, nessuna conferma ... rainews.it

Gaza, Putin accetta l'invito di Trump a entrare nel Board of Peace Da Meloni una "posizione di apertura" ma per un'adesione dell'Italia "serve più tempo" - facebook.com facebook